Sanità di qualità e più protezione sociale! La FUPS-CSdL verso la festa del tesseramento

Proseguono le iscrizioni alla festa del tesseramento della FUPS-CSdL, in programma domenica 10 novembre presso il ristorante da Italo a Gualdicciolo. Un momento di incontro conviviale, in cui ritrovarsi a tavola con un ricco menù, ma anche l'occasione per rinnovare l'iscrizione o iscriversi alla FUPS e per ribadire alcuni obiettivi fondamentali che la Federazione si pone per tutelare le condizioni delle persone anziane e dei pensionati. "Diamo più forza ai nostri diritti"! È lo slogan che lancia la FUPS, per riportare l'attenzione nel paese in primo luogo sulla necessità imprescindibile di una sanità pubblica di qualità ed universalistica; per assicurare ai non autosufficienti una rete efficace di protezione sociale e socio-sanitaria; per una legislazione adeguata che assicuri tutele a chi si prende cura dei propri familiari non autosufficienti; per tutelare il diritto ad una pensione dignitosa, che permetta un adeguato tenore di vita. "Vivere una vecchiaia serena è un diritto, non una concessione", sottolinea la FUPS, che invita i pensionati a rinnovare l'adesione o ad iscriversi alla stessa Federazione, per dare più forza e peso sociale ai pensionati. FUPS-CSdL Federazione Unitaria Pensionati Sammarinese