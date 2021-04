Santarcangelo. Pescheria comunale, aperto il bando per cinque posteggi

Le domande entro le ore 14 di mercoledì 12 maggio È aperto il bando per l’assegnazione di cinque posteggi giornalieri presso la pescheria comunale di via Battisti. Tre i posti riservati agli operatori commerciali del settore alimentare e due quelli per i produttori agricoli: le domande di partecipazione devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo suap.valmarecchia@legalmail.it entro le ore 14 di mercoledì 12 maggio. Per quanto riguarda gli operatori commerciali, il bando prevede l’assegnazione di 60 punti per i venditori di prodotti ittici, 30 punti per prodotti biologici, km 0, tipici e per celiaci, 10 punti per tutti gli altri prodotti. In ogni caso è ammessa la vendita di frutta e verdura esclusivamente biologica. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza alle imprese condotte da giovani fino a 35 anni, da donne o ad aziende di comprovata professionalità riferita all’anzianità di esercizio. I due posti riservati ai produttori agricoli verranno assegnati secondo un punteggio che privilegia la precedente partecipazione alla sperimentazione del 2018 (50 punti), un consorzio di produttori regolarmente costituito (45 punti), la produzione di prodotti biologici certificati (25 punti), la produzione di vino, olio, farina, pane e prodotti fa forno, formaggio e carne provenienti da allevamento (20 punti) e produzione di fiori (10 punti). In questo caso non sono ammessi produttori ittici. In caso di parità di punteggio verrà privilegiata l’anzianità d’impresa. Il bando, la modulistica e la graduatoria finale saranno pubblicati all’albo pretorio presente sui siti www.vallemarecchia.it e www.comune.santarcangelo.rn.it.