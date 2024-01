Scomparsa di Vittoria Maioli, il cordoglio del sindaco Jamil Sadegholvaad

Il sindaco Jamil Sadegholvaad, a nome della Giunta e dell’Amministrazione Comunale, ha inviato questa mattina un messaggio di cordoglio alla famiglia di Vittoria Maioli Sanese, psicologa e fondatrice del Consultorio Famigliare di Rimini, scomparsa ieri. “Una personalità – sottolinea il sindaco – che attraverso il suo costante impegno in campo sociale e culturale ha lasciato una impronta importante nella comunità cittadina e in particolare nella storia del movimento di Comunione e Liberazione riminese e del Meeting oltre che della Diocesi, dedicando la sua vita ad un tema fondamentale come la famiglia e le relazioni. Mi stringo ai suoi cari e ai tanti che l’hanno amata e stimata”.

c.s. Comune di Rimini