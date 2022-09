SdS Istruzione: prorogato il termine dei corsi serali di lingua

La Segreteria Istruzione e Cultura comunica che il termine per le iscrizioni ai “Corsi Serali di Lingua per tutti 2022-2023” è stato prorogato fino al 4 ottobre 2022 (Delibera del Congresso si Stato n. 28 del 26 settembre 2022). I corsi avranno inizio il 17 ottobre 2022 e si concluderanno il 29 marzo 2023. Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo presente sul sito della Segreteria Istruzione e Cultura www.istruzioneecultura.sm e seguire le indicazioni per effettuare il pagamento. Per avere informazioni su costi e orari si può consultare il sito www.istruzioneecultura.sm.