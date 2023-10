Segreteria Affari Esteri: San Marino e Andorra condividono l’obiettivo di una strategia coordinata e di una comune posizione nell’alveo dei negoziati per l'Accordo di Associazione all'Unione Europea

Il dialogo tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino Luca Beccari e Xavier Espot, Capo del Governo di Andorra, che ha avuto luogo venerdì scorso in videoconferenza, è stata occasione di confronto nell’ambito dell'Accordo di Associazione che i due Paesi stanno negoziando con l'Unione Europea.

Beccari ed Espot hanno dibattuto sullo stato di avanzamento dei rispettivi negoziati e hanno concordato sulla necessità di attivare una maggiore collaborazione per essere più forti e raggiungere nei prossimi mesi il migliore accordo possibile per i due Paesi. I due leader si sono scambiati opinioni sulle questioni più importanti ancora da negoziare, come i servizi finanziari e hanno concordato sulla necessità che i team negoziali dei due paesi continuino a lavorare in modo coordinato per affrontare le specifiche questioni comuni ancora aperte e concludere il negoziato entro i prossimi mesi.

Beccari ed Espot si sono dati appuntamento a Granada il 5 ottobre prossimo in occasione della riunione della Comunità Politica Europea (CPE).





Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri