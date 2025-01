Segreteria di Stato per il Territorio e Segreteria di Stato agli Interni: Più forti i rapporti tra la Repubblica di San Marino e l’Italia

Sempre più forti i rapporti tra la Repubblica di San Marino e la vicina Italia.

Le relazioni si misurano sia a livello diplomatico, ma anche affrontando e collaborando attraverso sinergie e protocolli condivisi, i casi di emergenza.

Con il Corpo dei Vigili del Fuoco questa collaborazione è sempre più consolidata.

Nella giornata di ieri ha visto una delegazione sammarinese, con al vertice la Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato agli Interni, incontrare il nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino.

L’incontro si è svolto all’interno della Sala Operativa con sede al Viminale, permettendo alla delegazione sammarinese di presentare il Servizio di Protezione Civile, la sezione Antincendio e la nuova legge in materia di prevenzione.

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Mannino ha dichiarato che queste collaborazioni sono importanti, visto che qualsiasi attività va concepita insieme a San Marino, anche perché le emergenze non guardano i confini geografici.

Con la presenza delle due Segreterie di Stato, si vuole sia dare continuità alle relazioni in essere, sia dimostrare la totale disponibilità a collaborare, per incrementare la sicurezza e la prevenzione verso la cittadinanza sammarinese.

La delegazione ha avuto anche occasione di incontrare il capo di Dipartimento dei Vigili del Fuoco Attilio Visconti invitandolo a San Marino nella prossima primavera.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio

Segreteria di Stato agli Interni