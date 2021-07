Segreteria di Stato per il Turismo su "Mogol racconta Mogol"

Una serata davvero speciale quella di domani: appassionati della musica italiana di qualità e sostenitori della nazionale italiana potranno incontrarsi a Campo Bruno Reffi per godersi spettacoli unici.

La serata avrà inizio alle ore 19.00 con il concerto “Mogol racconta Mogol” organizzato dalla San Marino Concert Band. Il più grande poeta della canzone italiana racconterà direttamente dal palco aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana; non mancheranno le indimenticabili canzoni di Lucio Battisti ma anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla. Arrangiamenti e Direzione d'Orchestra: M° Dino Gnassi. Lo spettacolo terminerà verso le 20.30 e a seguire sarà trasmessa su maxi schermo alle ore 21.00 la partita Italia – Spagna, prima semifinale di Euro 2020; la squadra vincitrice potrà godersi il sogno della finale di Euro 2020 il prossimo 11 luglio. Sul luogo dell’evento sarà presente durante la serata un servizio di ristoro.

C.s. Segreteria di Stato per il Turismo