Segreteria Esteri: Otto nuovi Ambasciatori accreditati in Repubblica

Introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, otto nuovi Plenipotenziari hanno presentato oggi le lettere credenziali davanti ai Capitani Reggenti, S.E. Luca Boschi e S.E. Mariella Mularoni. Si tratta di S.E. Nguyen Thi Bich Hue, Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, S.E. Sergio Romero Pizarro, Ambasciatore del Cile, S.E. Aleksandr Guryanov Ambasciatore della Repubblica di Belarus, S.E. Hélio Vitor Ramos Filho, Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, S.E. Minas A. Hadjimichael, Ambasciatore della Repubblica di Cipro, S.E. Anna Maria Anders, Ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. Pia Rantala-Engberg, Ambasciatore di Finlandia e S.E. Kwon Hee-seog, Ambasciatore della Repubblica di Corea. Nella mattinata, inoltre, si è svolto il giuramento del Console onorario della Repubblica di San Marino a Tblisi, il Signor Giorgi Salakaia, e del Signor Lorenzo Verlicchi, Console onorario della Repubblica di San Marino a Panama. L’incontro con le più alte Istituzioni della Repubblica ha consentito di mettere al centro dei messaggi augurali formulati dinnanzi ai Capi di Stato gli obiettivi preposti per il progressivo rafforzamento delle relazioni, sia nel rapporto prettamente bilaterale che nel contesto multilaterale. L’odierna Cerimonia è stata preceduta, nella giornata di ieri, da colloqui con il responsabile della politica estera, che hanno favorito un confronto diretto con gli Ambasciatori e le rispettive delegazioni, finalizzato ad implementare le intese vigenti e a dar concreta attuazione alle collaborazioni nei vari settori. Nella serata di giovedì, inoltre, in occasione della festa nazionale per l'indipendenza polacca, intercorsa lo scorso 11 novembre, l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. Anna Maria Anders, ha voluto celebrare i rapporti con il Titano con la proiezione del film "Lo sconosciuto di San Marino", pellicola del 1946 del regista polacco Michał Waszyński. Ambientato interamente in Repubblica, il film ha visto la partecipazione della madre dell'Ambasciatore Anders, Renata Bogdanska, come coprotagonista insieme ad attori del calibro di Anna Magnani e Vittorio de Sica. "Essere qui a San Marino è per me molto importante - ha sottolineato l'Ambasciatore Anders - è stata una serata incredibile e piena di emozione per tutti i presenti, perché questo film unisce me e i sammarinesi in un legame estremamente profondo, in cui le nostre radici e i nostri ricordi scoprono di avere qualcosa di estremamente significativo in comune".

