Segreteria Finanze: Intervento di sostegno in favore di Agenzie di viaggio e turismo e di Tour Operator in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19

La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio rende noto che è stato pubblicato il Decreto Delegato n. 4 del 17 gennaio 2022, avente ad oggetto "Intervento di sostegno in favore di Agenzie di viaggio e turismo e di Tour Operator in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19". Sul sito www.finanze.sm nella Sezione Aree tematiche è disponibile il modulo per la presentazione della relativa istanza da parte degli operatori economici interessati.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio