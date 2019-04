Segreteria Sanità: luci blu per la giornata mondiale di sensibilizzazione all'autismo

Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, iniziativa istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 e che vedrà associazioni di tutto il mondo dare vita ad eventi dedicati a questo tema, con l’obiettivo di aumentarne la condivisione e migliorarne la sensibilizzazione nella società. L’importanza di questa giornata risiede proprio nel migliorare e consolidare la consapevolezza dell’autismo in sé, della sua realtà, per eliminare pregiudizi, preconcetti, miti e leggende che avvolgono questa tematica. Questa è quindi l’occasione per rendere tutti consapevoli della realtà e, al tempo stesso, dei diritti delle persone con autismo. “Ogni persona con autismo deve essere aiutata a trovare il proprio percorso e ruolo nella società”- sottolinea il Segretario di Stato Franco Santi – “ e per questo serve un’azione ampia e insistita da parte di tutte le Istituzioni e servizi”. La nostra Costituzione – ha aggiunto – comporta diritti non eludibili, come quello al lavoro: la Repubblica deve quindi fare di tutto per garantire ai cittadini con autismo una vita dignitosa e un lavoro commisurato. L’Italia ha, in questa materia, un’ottima normativa, che però va messa in pratica con rigore”. La Repubblica di San Marino accoglie con favore questo crescente coro internazionale di voci che invita ad agire, per permettere ai bambini ed alle persone soggette ad autismo di condurre una vita completa e felice. Non si tratta di un sogno irraggiungibile, è una realtà che può essere raggiunta promuovendo una percezione positiva dell'autismo e una maggiore comprensione sociale di questa sfida. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Direzione dell’ISS si stanno già muovendo, grazie alla collaborazione con l’Associazione BattiCinque e dei servizi sanitari e socio-sanitari per realizzare una rete di rapporti fra volontariato ed istituzioni per favorire l'assistenza e l’accoglienza delle persone dello spettro autistico o con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie. Si rinnova anche quest’anno la campagna mondiale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici, e grazie a BattiCinque e al loro costante impegno, la terza torre di San Marino da questa sera sarà illuminata di luce blu per ricordare che anche il nostro piccolo paese può fare cose grandi per vincere questa scommessa.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità