Si informa che con Delibera del Congresso di Stato n.37 del 13 marzo è stata autorizzata l'occupazione temporanea di suolo pubblico nel Centro Storico della e nelle vie di interesse turistico per il periodo 25 marzo 31 dicembre 2023. I moduli per farne richiesta possono essere reperiti presso le Associazioni di categoria o presso la stessa Segreteria di Stato per il Segreteria di Stato Turismo.

Comunicato stampa Segreteria di Stato Turismo