Seminario TAIEX a San Marino

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per l’Industria rendono noto che gli esperti degli Stati Membri individuati nel quadro del TAIEX si recheranno prossimamente a San Marino per un incontro formativo finalizzato allo scambio di best practices riguardo alla creazione di uno Sportello Unico in Repubblica mirato alla sburocratizzazione e alla facilitazione dell’imprenditoria. Gli esperti del TAIEX si erano già recati a San Marino nel 2018 per fornire assistenza in merito al recepimento della normativa bancaria dell’Unione. Lo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) è uno strumento dell’UE per il potenziamento delle istituzioni, che fornisce assistenza a breve termine ai paesi partner sotto forma di sostegno all'allineamento delle leggi, norme e procedure nazionali all'intero corpo di diritto dell’UE contenuto nell’acquis e alle conseguenti attuazione ed esecuzione dell’acquis stesso. Questo strumento si rivolge alle amministrazioni pubbliche centrali, alle autorità giudiziarie e incaricate dell’applicazione della legge, ai parlamenti e ai rispettivi funzionari, ai rappresentanti delle parti sociali, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro dei paesi partner. La Repubblica si avvale dell’assistenza del TAIEX in virtù del percorso di associazione di San Marino, di Andorra e del Principato di Monaco all'UE e fa seguito alle numerose sessioni negoziali mirate ad una progressiva integrazione della realtà sammarinese in quella europea. Le Segreterie firmatarie confermano, con questa iniziativa, l'impegno profuso nel corso dell'ultima legislatura nella direzione della semplificazione dell'attività di impresa, di cui la costituzione di uno Sportello Unico, fisico e digitale, per l'impresa (avviato in questi anni attraverso la nascita dell'Ufficio Attività Economiche ed attraverso l'implementazione di Opec e del Registro delle Società online) è un elemento essenziale. L'augurio è che, grazie anche a questa missione, possa crescere la consapevolezza della necessità ineludibile che il percorso prosegua anche in futuro.