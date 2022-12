Servizio ambulanza periodo festivo - natalizio 2022

Come effettuato nel 2020 e 2021, in collaborazione con la giunta di castello di Serravalle, dal 22 al 31 dicembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, verrà inserita un'ambulanza di soccorso in postazione territoriale presso piazza M. Tini a Dogana, a supporto del servizio 118 sammarinese. L'ambulanza, come gli anni precedenti, sarà a disposizione non solo per il Castello di Serravalle, ma anche per tutto il territorio sammarinese, in caso i mezzi statali dovessero essere tutti impegnati. L'operatività sarà svolta, come nostra mission, dai volontari del soccorso di Croce Bianco Azzurra San Marino.

Cs - Croce Bianco Azzurra San Marino