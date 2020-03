Sessanta candidati per le prime sessioni di laurea on-line dell'Università di San Marino

Sei studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino hanno conseguito ieri, lunedì 23 marzo, la laurea triennale in Ingegneria Gestionale durante la prima sessione on-line programmata dopo l’avvio della sospensione delle attività didattiche nelle sedi dell’Ateneo dovuta all’evoluzione dell’infezione coronavirus COVID-19. A loro, fino all'8 aprile, si aggiungeranno altri 56 candidati provenienti dagli altri programmi triennali e magistrali offerti dall'Ateneo, per un totale di 60 potenziali nuovi laureati. Cinque i docenti che ieri hanno composto la commissione di laurea, collegati da San Marino, Milano, Parma e Cesena. Fra i temi affrontati: forme di finanziamento innovative nelle start-up, modelli di business della green economy e strategie decisionali alla base della nascita di una nuova azienda. Fra gli studenti, la sammarinese Luana Berardi ha conseguito il voto di 110 e lode discutendo un approfondimento dal titolo “L'evoluzione del Fintech e l'affermazione del modello Open Banking: il caso Ventis”. Secondo il calendario delle sessioni di laurea on-line, che garantiscono la conclusione del percorso di studi in condizioni di sicurezza, lunedì 30 marzo verranno discusse dodici tesi elaborate dagli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio. Il giorno successivo e l'8 aprile sarà invece la volta di Design, con il coinvolgimento di 42 candidati. Nel frattempo gli iscritti ai percorsi triennali e magistrali stanno seguendo le lezioni on-line dei programmi in Design, Comunicazione e Digital Media, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Costruzioni e Gestione del Territorio. In rete, per gli studenti, anche i corsi di lingua cinese curati dall'Istituto Confucio, in programma ogni mercoledì.