Sette nuovi ambasciatori presentano le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti

Sette nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto adempimento istituzionale presso la Repubblica di San Marino. Presentati in Udienza alle LL. EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari dei seguenti Paesi: Lussemburgo, Repubblica di Malta, India, Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Australia, Repubblica Ceca, Palestina. Nel suo discorso di avvio della cerimonia a Palazzo Pubblico, il Segretario di Stato Beccari ha ripercorso la fitta rete di relazioni diplomatiche che la Repubblica di San Marino intrattiene con oltre cento Paesi, nonché il ruolo che storicamente esercita nei contesti internazionali per la promozione del dialogo tra Stati e del meccanismo multilaterale alla luce del mantenimento della sua plurisecolare libertà. Come da prassi, nella giornata di ieri, Beccari ha incontrato singolarmente a Palazzo Begni i nuovi Ambasciatori, sviluppando un articolato confronto sui temi propri dei rapporti bilaterali esistenti. Con l’Ambasciatore del Lussemburgo, S.E. Christophe Schiltz, è stato approfondito il tema delle sfide comuni nella regione Europa, nonché l’Accordo di Associazione di San Marino con l’Unione europea. Il colloquio avuto con l’Ambasciatore maltese, S.E. Daniel Azzopardi, ha favorito uno scambio di vedute circa la presenza e il ruolo degli Stati dalle ridotte dimensioni territoriali nel contesto internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con l’Unione europea. Nell’anno corrente si celebrerà inoltre l’anniversario dei trenta anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il Segretario di Stato ha proseguito gli incontri accogliendo l’Ambasciatore dell’India, S.E. Vani Sarraju Rao, menzionando l’importanza della longevità dei rapporti bilaterali esistenti da sessanta anni. Allo stesso tempo, sono state vagliate ulteriori opportunità di ampliamento dei settori di cooperazione, quali la sfera economica, culturale, educativa, l’ambito informatico e digitale. Al centro del colloquio con l’Ambasciatore della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, S.E. Mohamed Khelifi, il tema dell’approvvigionamento energetico, nonché l’avanzamento di progetti di ulteriore collaborazione in ambito bilaterale. Con il Rappresentante diplomatico australiano, S.E. Julianne Mary Cowley, è stata ribadita la comune volontà di rivitalizzare gli ottimi rapporti esistenti, anche nell’ambito di iniziative di interesse globale quali la lotta al cambiamento climatico, la risoluzione dei conflitti in corso e il rafforzamento del multilateralismo. Il Segretario di Stato Beccari ha avuto l’occasione di approfondire, alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica Ceca, S.E. Pavel Svoboda, i più recenti sviluppi relativi all’Accordo di Associazione con l’Unione europea, sottolineando la volontà di San Marino di ampliare maggiormente i rapporti bilaterali con i Paesi UE. In conclusione degli incontri, il Segretario di Stato ha accolto l’Ambasciatore di Palestina, S.E. Abeer Odeh, primo diplomatico accreditato a San Marino. Beccari ha sottolineato la valenza storica del momento odierno, atteso da tutta la Comunità sammarinese, la quale auspica l’adozione di strumenti di risoluzione pacifica dei conflitti, nel rispetto e nell’ osservanza del diritto internazionale.

cs Segreteria Esteri