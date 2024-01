SiAmo San Leo - Passione e Impegno: "Il sindaco di San Leo dimostri maggiore consapevolezza del patrimonio culturale"

Siamo doverosamente in accordo con la Confesercenti di Pesaro che strappa il velo dietro cui i nostri amministratori di maggioranza si nascondono, e ne mette a nudo i risultati negativi in ambito culturale, turistico e dell'accoglienza. Oltre ad evidenziare, come ha fatto la Confesercenti, orari di apertura ridotti per l‘accesso ai monumenti e altrettanto per l’ufficio turistico, pare esserci una generale incuria e disattenzione nei confronti di un comparto di vitale importanza per l’economia nostra e della vallata, a conferma di ciò sarebbero i dati sui flussi turistici di questi ultimi anni che dimostrano un'altra realtà, ovvero un trend negativo dei visitatori dal 2019 a oggi, come già da noi evidenziato in consiglio comunale. Al sindaco vogliamo ricordare che i flussi turistici non hanno limiti amministrativi, anzi occorre riallacciare i rapporti e le storiche collaborazioni con importanti ambiti culturali marchigiani quali ad esempio Urbino, nonché coltivare i rapporti con Pesaro Capitale della Cultura e tutte le realtà perché la cultura non ha confini. Ci piacerebbe che il sindaco di San Leo dimostrasse maggiore consapevolezza del patrimonio culturale che amministra, oltre che maggiore attenzione per i turisti e di riflesso per molte attività economiche locali. Da parte nostra, ci impegniamo a mettere in campo azioni efficaci per valorizzare i nostri monumenti e rilanciare la vocazione turistica del territorio.

c.s. gruppi consiliari “SiAmo San Leo” e “Passione e Impegno”

I capigruppo Alessandro Tosarelli e Francesca Mascella