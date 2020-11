Siete pronti a festeggiare il natale insieme a BSM?

Sta per tornare l’evento più importante dell’anno!

Le feste sono ormai alle porte ed è noto a tutti in Repubblica che non è veramente Natale senza l’evento della Banca di San Marino.

Quest’anno Banca di San Marino ha in serbo grandi novità per tutti.

Infatti la tradizionale Tombola sarà sostituita dalla Lotteria di Natale BSM dedicata a tutti i residenti in Repubblica.

Banca di San Marino ha ritenuto così di dare più opportunità di vincita istituendo due specifiche lotterie, una per maggiorenni e una per i più piccoli, bambini e ragazzi che non sono ancora maggiorenni.

Ci saranno quindi due lotterie, con più premi per tutti, complessivamente 20 premi in palio, 10 premi per ciascuna lotteria.

Come funzionerà la distribuzione delle cartelle? È tutto molto semplice.

Ai residenti già clienti di Banca di San Marino, le cartelle saranno spedite direttamente a casa.

I residenti non clienti, ed i clienti che volessero avere più opportunità di vincita, potranno acquistare le cartelle in tutte le filiali di Banca di San Marino oppure, stando comodamente a casa, effettuando l’acquisto online tramite il nostro sito www.bsm.sm.

Nello stile che da sempre contraddistingue Banca di San Marino tutto il ricavato, della vendita dei biglietti della lotteria, sarà interamente devoluto all’Associazione Oncologica Sammarinese.

La vendita partirà lunedì 30 novembre e terminerà giovedì 17 dicembre alle ore 16.00. Scaduto tale termine, non sarà più possibile effettuare acquisti.

L’estrazione delle due lotterie avrà luogo nel bellissimo contesto del Natale delle Meraviglie.

Un contesto magico in cui Banca di San Marino sarà presente come principale sponsor per l’edizione 2020.

Potrete seguire l’estrazione dei biglietti della Lotteria degli adulti, su San Marino RTV, la sera del 24 dicembre 2020 dalle ore 20.05 mentre l’estrazione dei biglietti della lotteria dei ragazzi, il 06 gennaio 2021 sempre dalle ore 20.05.

Pubblicheremo i numeri dei biglietti vincenti, sul nostro sito www.bsm.sm e sui nostri canali social, oltre ai comunicati stampa che seguiranno alle serate delle estrazioni.

I vincitori, avranno un mese di tempo per riscuotere la vincita.





