Siglato il Protocollo d’Intesa tra Segreteria di Stato per il Lavoro, Società Unione Mutuo Soccorso ‘SUMS’ e Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

È stato firmato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione, i Rapporti con l’AASS rappresentata dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, la Società Unione Mutuo Soccorso “SUMS” rappresentata dal Presidente Marino Albani e il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro rappresentato dal Dirigente Milena Gasperoni.

L’iniziativa nasce dall’interesse della Segreteria di Stato di avviare attività formative di interesse generale e volte a migliorare le competenze dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attuando un programma di corsi di formazione specifici realizzato sulla base delle risultanze provenienti da un’analisi approfondita delle mansioni e delle competenze richieste dal lato della domanda di lavoro.

Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro lato suo si impegna a elaborare le informazioni relative alle competenze richieste dalle imprese agli iscritti mentre la SUMS, che ha come scopo principale la promozione di iniziative improntate alla fratellanza e alla concordia civica e il sostegno iniziative di solidarietà sociale e di interesse generale rivolte alla comunità sammarinese, si impegna, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, a finanziare corsi di formazione sulla base delle verifiche.

La SUMS e il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, nell’ambito di una progettualità condivisa, collaboreranno alla stesura tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione che verranno organizzati. I costi relativi alla realizzazione dei corsi di formazione saranno a carico della SUMS mentre il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro metterà a disposizione del progetto la propria struttura organizzativa, le aule e le attrezzature necessarie e si impegnerà ad utilizzare proprie risorse per promuovere i corsi. Ai partecipanti ai corsi di formazione - che avranno il patrocinio nominale della Segreteria di Stato per il Lavoro - verrà rilasciato un attestato.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “È un’iniziativa che sa di sammarinesità, che ha messo a sistema differenti realtà del nostro territorio, ne sono molto soddisfatto. Il progetto, la cui idea è nata prima della pandemia, vede finalmente la luce e troverà attuazione in tempi veloci, è un’ottima occasione.”









