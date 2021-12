“Specchiarsi per una volta per il futuro” donata alla “Carlo Biagioli srl”

L’artista Gabriele Gambuti ha donato alla “Carlo Biagioli srl” l’installazione “Specchiarsi per una volta per il futuro”, recentemente l’opera ha partecipato al concorso “Stop-Reset-Start”, ottenendo una menzione speciale dalla giuria formata per valutare i diversi lavori concorrenti. “Il mio-spiega l’artista-vuole essere un attestato di stima e gratitudine verso una realtà sensibile e attenta nei confronti dell’arte e degli artisti in particolare sammarinesi”. Descrizione opera: “Specchiarsi per una volta per il futuro” Struttura in ferro con specchi tondi sospesi a un cerchio grazie all’ausilio di un filo di nylon. Sulle superfici di vetro sono inserite tutta una serie di messaggi ed un occhio, un’auspicio a guardare la realtà con uno sguardo più profondo e consapevole, soprattutto in relazioni ai grandi cambiamenti che ha prodotto nelle nostre vite il Covid, sogniamo un ritorno a una normalità che non è più possibile. Il cerchio al quale gli specchi sono sospesi rappresenta la fine di un percorso o comunque il suo mitigarsi, quello relativo alla malattia endemica che ha sconvolto e cambiato le nostre vite. Cosa resta? Messaggi annotati sugli specchietti, con il colore nero, incisivi e marcati. Questi messaggi non sono posizionati in modo rigido, ondeggiano, è sufficiente una lieve folata di vento. Cosa significa? Ciascuno di noi deve adattarli alla sua vita, alla progression personale e danzare con grazia e risolutezza nel flusso degli eventi.