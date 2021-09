Teatro Cor.Te Coriano Open Space: un successo da duemila persone!

Qualità, divertimento e sicurezza. Tre semplici caratteristiche ma non banali da ottenere quando si programmano eventi in questo particolare periodo storico. Coriano Teatro Estate Open Space, sotto la direzione artistica e organizzativa della Compagnia Fratelli di Taglia, è riuscita nell’intento di far vivere un’estate all’insegna della cultura nel pieno rispetto delle regole senza però rinunciare all’alto livello di artisticità che da sempre contraddistingue il Teatro CorTe Coriano in tutte le stagioni dell’anno. È stato emozionante e gratificante vedere la risposta del pubblico ad ogni spettacolo del cartellone, che ha partecipato sempre attivamente, rimanendo felicemente soddisfatto alla fine di ogni serata. L’obiettivo di Coriano Teatro Estate Open Space - quest’estate inserito a completare il ricco programma degli eventi di Coriano: Terre di Coriano e pro Loco Coriano - era quello di programmare una rassegna di “pensata spensieratezza” e così è stato.

I luoghi deputati, L’Arena Parco dei Cerchi e i Giardini Ivo Casadei sono stati all’altezza della rassegna e delle aspettative accogliendo in totale quasi duemila persone.

Degli artisti ospitati da giugno ad agosto, ricordiamo tra i comici: Marco Marzocca, Antonio Ornano, Paolo Migone, Debora Villa, Maria Pia Timo, Antonello Taurino e Ippolita Baldini; lo spettacolo musicale di Marco Morandi, l’incredibile affabulazione di Roberto Mercadini, Il dialetto d’autore di Denis Campitelli- in collaborazione con AVIS Comunale Coriano e Cristiano Cavina con Vittorio Bonetti. I concerti, che hanno spaziato dallo swing, al folk, alla trap, all’indie, al funk, senza dimenticare i 700 anni di Dante con lo spettacolo dei Fratelli di Taglia, Inferno 2 step- viaggi danteschi.

Non sono mancati i consueti appuntamenti per le famiglie: tre serate di “Arancionè la notte” tre di “Pane Burro & Burattini” e due di “Fiabe al Chiar di Luna”. In totale la rassegna ha contato 24 appuntamenti, portati a termine con successo, e non era scontato, in una delle stagioni più particolari e complicate da gestire, per le restrizioni causate dal momento che stiamo vivendo. Un’estate ricca di eventi quindi, che ha portato a Coriano tanta gente anche da fuori Comune.

“Possiamo dire di aver vinto una scommessa - sottolineano il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore al Turismo ed Eventi Anna Pazzaglia – avevamo puntato su un’estate che replicasse i successi della scorsa e che desse al territorio energia e rilancio per il futuro, ed abbiamo vissuto un’entusiasmante stagione fatta di innumerevoli proposte. La stagione Open Space del Teatro Corte, proposta dai Fratelli di Taglia è stata volano importante per il territorio. Come amministrazione - conclude il sindaco - abbiamo voluto dare al mondo dello spettacolo la possibilità di non perdere la stagione ancora una volta bruscamente interrotta e la capacità di reinventarsi ha dato ottimi risultati. Ora attendiamo, con la fiducia di poter tornare in sala, un Teatro Corte come sempre pieno ed accogliente per magiche serate invernali a Coriano.”

Ora al Teatro Corte Coriano si è già al lavoro per la prossima stagione 2021-2022, il Teatro dopo quasi due anni di chiusura, è pronto a riaprire le porte e ad accogliere il pubblico per tornare ad emozionarsi insieme, al suo interno, in sicurezza.

Un ringraziamento va senz’altro rivolto alla Pro Loco e soprattutto al Comune di Coriano che ci hanno messo a disposizione gli spazi per ridarci il semplice diritto, a lungo negato di poter fare il nostro lavoro.

Si ringrazia Pop Maker per la collaborazione tecnica e logistica.











Comunicato stampa

Teatro Corte