Terremoto: conclusi i controlli nei plessi scolastici della città. Nessun danno o criticità

Si sono conclusi nel tardo pomeriggio i sopralluoghi delle squadre di tecnici del Comune di Rimini e di Anthea per il controllo del patrimonio edilizio scolastico comunale dopo la scossa di terremoto con magnitudo 4,1 con epicentro a Cesenatico, avvertita anche nel riminese. L’attività dei controlli ad opera di 40 tecnici comunali e di Anthea è stata subito attivata e ha riguardato il patrimonio edilizio e le palestre scolastiche di tutti i 70 edifici scolastici di competenza comunale, senza che si sia evidenziata alcuna criticità o danno. In seguito alla scossa di terremoto era stata disposta un’ordinanza sindacale in via precauzionale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata del 26 gennaio, per consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche nelle strutture al fine di consentire il completamento dei controlli di tutti gli edifici scolastici e il rientro degli studenti nella giornata di domani in piena sicurezza. Le verifiche e i controlli proseguiranno per continuare a monitorare la situazione.

Cs - Comune di Rimini