Sull'onda del successo delle passate edizioni, venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre il Chiosco Summer Season ripropone nel centro di Serravalle l’esuberante energia del Team Fardamatti: atleti di livello internazionale si esibiranno su una rampa di 11 metri per dare vita ad una tre-giorni dedicata al mondo dello skate, bmx e pattini in linea. L'evento, in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle e Trip Art Tattoo, ospiterà anche artisti di varia origine: graffiti art, live music, dj set. Ecco i protagonisti musicali del TripChiosco : venerdì/FedeDjF, sabato/Irol e domenica/Dj Tewdros Gedey & Dj Chris. Immancabili gli eccellenti stand gastronomici; lo Street Food è garantito dagli strepitosi toast del Veranda, che vanta la combinazione di Birra Amarcord. L'onda perfetta per questa emozionante manifestazione, unica nel suo genere. Molte le novità di questa edizione: writers e body-painters, area gaming e area relax! Da non perdere lo spettacolo dei "Bartitans", un gruppo di ragazzi che diffondono il Calisthenics attraverso un metodo sistematico che permette di praticare questa disciplina in modo semplice e sicuro, dando un'alternativa migliore alla vecchia palestra.Una incredibile selezione di talenti, insomma, fortemente voluta dall'energia di realtà diverse, strettamente unite dalle stesse volontà: la voglia di stare insieme, di divertirsi e di condividere. Col patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, Chiosco Summer Season, Trip Art Tattoo, Fardamatti e Veranda sono certi che non mancherete!