UDS soddisfatta per il parco intitolato ad Emma Rossi

Unione Donne Sammarinesi esprime soddisfazione per l’approvazione dell’Istanza d’Arengo presentata dall’Associazione Emma Rossi che chiedeva di intitolare l’attuale Parco del Monte Cerreto alla compianta sammarinese. Emma comincia giovanissima il suo impegno politico e civile ed il suo attivismo per l’emancipazione delle donne. Verso la fine degli anni ’70 diventa una leader dell’Unione Donne Sammarinesi, portando il suo importante contributo in molteplici campi del sociale, come ad esempio l’istituzione degli asili nido, e durante il Referendum del 1982 per il diritto al mantenimento della cittadinanza delle donne sammarinesi in caso di matrimonio con cittadino straniero. Nonostante la giovane sammarinese muovesse in primi passi in una società molto conservatrice e restia al cambiamento, la sua determinazione e tenacia l’hanno aiutata a non arrendersi mai. Negli anni Emma Rossi ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano nella storia della politica e del femminismo sammarinese, grazie alla indiscussa capacità di unire passione e competenza alla sensibilità di uno spirito forte sempre al servizio della collettività.

c.s. Unione Donne Sammarinesi