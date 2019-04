UFN: annullo speciale mostra CEFILNUM 2019 Cesena

L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino informa la stampa che sarà presente a Cesena al Convegno commerciale filatelico numismatico CEFILNUM 2019 nella giornata di sabato 4/5/2019. La manifestazione filatelica si terrà dal 4 al 5 maggio 2019, nei seguenti orari: venerdì 11-18, sabato 9-18, presso l’Ippodromo di Cesena, P.le Dario Ambrosini. In occasione della fiera verrà impiegato un annullo speciale che rappresenta un calciatore, in vista del Campionato europeo di calcio under 21 2019 che si terrà in giugno anche a Cesena. Il Convegno è organizzato dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico "E. Giunchi" di Cesena. Per informazioni: cefilnum@libero.it.