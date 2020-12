UFN: medaglia d'oro alla serie di francobolli “50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna”,

L’Ufficio Filatelico e Numismatico informa che l’autorevole Society of Illustrators americana ha conferito la Gold medal alla serie di francobolli “50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna”, emessa il 2 ottobre 2019 e realizzata dall’artista Shira Inbar:

https://societyillustrators.org/event/illu63-part1/

La Dr.ssa Gioia Giardi, Dirigente U.F.N., esprime la propria soddisfazione per l’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento internazionale, che valorizza il percorso di innovazione intrapreso nel settore della filatelia anche attraverso l’utilizzo di una tecnica così particolare come quella lenticolare e si congratula con Shira Inbar, giovane designer autrice della serie.



Cod. 689: 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna

La serie filatelica celebra il primo allunaggio, che ha avuto luogo il 20 Luglio 1969, attraverso la lente del moto e del tempo. Il foglietto è stampato con una tecnica particolare detta lenticolare che, inclinando diversamente il foglietto, dà l’effetto del movimento e della tridimensionalità. Si vede quindi il piede di Armstrong muoversi e poggiarsi sulla Luna, la partenza e il viaggio del modulo di comando e servizio dell’Apollo e la testa di un astronauta muoversi con la Terra sullo sfondo. Il primo francobollo si focalizza sullo storico momento in cui il piede di Neil Armstrong ha finalmente toccato la superficie della Luna. Il secondo valore rispecchia il viaggio del modulo di comando e servizio dell’Apollo, la nave madre che ha trasportato l’equipaggio di tre astronauti nell’orbita lunare e li ha riportati sulla Terra. Infine, il terzo francobollo immortala il capo di un astronauta con la Terra sullo sfondo. Questo astronauta può essere uno dei tre membri dell’equipaggio dell’Apollo 11 che scruta lo Spazio; egli può essere anche un astronauta di oggi o del futuro che ripensa al viaggio che ha determinato un traguardo storico per l’umanità e ai passi compiuti per raggiungerlo. I tre francobolli sono collegati tra loro dal percorso tracciato dall’itinerario per raggiungere la Luna e tornare sulla Terra. La tecnica lenticolare utilizzata per stampare i francobolli riflette il viaggio tra due punti nello spazio e nel tempo, invitando lo spettatore a viaggiare indietro nel tempo e avanti verso l’infinito. Il foglietto è opera di Shira Inbar, graphic designer e animatrice che vive e lavora a New York City.

Data di emissione: 2 ottobre 2019

Valori: foglietto formato da n.3 valori da €2,00 cadauno

Tiratura massima: 40.000 foglietti

Stampa: lenticolare, offset a quattro colori, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security

Printing - Dentellatura: 14¾ x 14¾

Formato francobolli: 34x46 mm

Formato foglietto: 140x70 mm

Bozzettista: Shira Inbar







Comunicato stampa

UFN