Una voce per San Marino: al via fino al 16 febbraio un cicli di masterclass

Durante le fasi di casting che si svolgono fino al 16 febbraio presso la Sala Polivalente "Auditorium Little Tony" a San Marino sono state organizzate delle masterclass di approfondimento dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, ecco il programma: - Volete cantare “dentro nei dischi”?

- Perché fate quello che fate?

- Tecnica vocale

- La raccolta nei diritti della musica

- Mental coaching

Volete cantare "dentro nei dischi"? (a cura di Domenico "Mimmo" Paganelli)

Piccoli segreti per un grande futuro Dall’autoriconoscimento del proprio talento alla relativa consapevolezza dei limiti e delle proprie forze, all’importanza dell’essere intraprendenti e non mollare al primo ostacolo. L’importanza di incrementare il proprio bagaglio con intelligenza, cultura musicale e studio della materia, la ricerca dell’originalità a partire dalla propria personalità e dalle proprie attitudini. L’importanza di essere veri, se stessi e credibili. Ispirazione dagli artisti preferiti, senza emulare ma sviluppando la propria personalità. L’importanza della cultura generale come arricchimento del proprio spessore artistico. “Ovunque sia possibile, davanti a una o a mille persone, esibitevi!… usate i social con intelligenza, eleganza e con contenuti che stimolano la curiosità e l’interesse… create un emozione e avrete vinto!!!” (M.Paganelli) Domenico “Mimmo” Paganelli è un produttore indipendente e consulente musicale italiano. Direttore artistico della EMI, ha collaborato con Rino Gaetano, Mia Martini, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Renato Zero per la RCA; Vasco Rossi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Franco Battiato, Angelo Branduardi, Ivano Fossati, Tiziano Ferro, Mango, Edoardo Bennato , Stadio per la EMI.

Perché fate quello che fate? (a cura di Roberto Costa)

Motivazioni sul percorso artistico di scrittura e di interpretazione Gestione del suono e utilizzo di varie forme di arrangiamento per trovare la forma di comunicazione più adatta alla propria dimensione artistica. Esperienze con diversi artisti importanti con i quali Roberto Costa ha collaborato e prodotto dischi di successo attraverso l’analisi, la comparazione e la conseguente applicazione di diversi stili. Roberto Costa, è un bassista, fonico, arrangiatore e produttore musicale italiano. Ha collaborato con Lucio Dalla, Stadio, Ivan Graziani, Ron, Luca Carboni, Mina, Gianni Morandi, Luca Barbarossa e Luciano Pavarotti. Autore e produttore di musiche per il cinema, il teatro e la televisione. Esperto di Area Professionale/Qualifica all’interno del SRFC della Regione Emilia Romagna per la formazione di Tecnici del Suono certificati.

Tecnica Vocale (a cura di Lavinia Fiorani)

Meccanismi vocali Perché non riesco a fare gli acuti? Cosa succede fisiologicamente ed anatomicamente nell’apparato fonatorio? Punti fondamentali per una corretta fonazione e miglioramento della prestazione artistica:

• Igiene vocale

• Geometria vocale

• Spazio e risonanza

Teoria sulle principali strutture vocali. Pratica con esercizi specifici per acquisire maggiore competenza tecnica e per migliorare la performance già dalla prima applicazione. Lavinia Fiorani (Roma, 29 giugno 1985) è una cantante, autrice e Vocal Coach italiana. Giurato tecnico delle quattro edizioni di All Together Now (Canale 5). Ha conseguito il Licentiate in Popular Music Vocals Teaching ed il Diploma in Popular Music Theory presso la West London University, London College of Music. E’ diplomata in didattica vocale del canto moderno, Certified VES® Trainer, presso il Voice Evolution Institute. Iscritta all’albo Voiceto Teach. Laureanda in Logopedia presso l’Università di Madrid.

La raccolta dei diritti nella musica (a cura di Domenico "Mimmo" Gallotti)

Diritto Master e diritto Editoriale Conoscenza di tutti i diritti legati allo sfruttamento delle opere musicali:

• Gli aventi diritto dell'opera musicale;

• La raccolta e la distribuzione dei diritti degli Autori e Compositori;

• Raccolta e distribuzione dei diritti dei Produttori;

"La conoscenza dei metodi di sfruttamento e la corretta raccolta e distribuzione delle royalty possono determinare in modo sostanziale le finanze necessarie per continuare a lavorare e vivere nel mondo della musica. Buona musica a tutti." (D.Gallotti - Mimmo Mix) “La conoscenza dei metodi di sfruttamento e la corretta raccolta e distribuzione delle royalty possono determinare in modo sostanziale le finanze necessarie per continuare a lavorare e vivere nel mondo della musica. Buona musica a tutti.” (D.Gallotti – Mimmo Mix) Domenico “Mimmo” Gallotti, è editore e discografico musicale italiano. Proprietario dell’etichetta discografica G Records, negli anni ’90 è stato un DJ producer e remixer di fama Internazionale, con gli pseudonimi di Mimmo Mix e DeNiro, tra i remix più importanti quello di Bob Marley, I know a place.

Mental Coaching (a cura di Diego Locanto)

Il potere del cambiamento “Sognare è meraviglioso!!! …ma se vuoi raggiungere l’obiettivo, se vuoi il cambiamento che meriti… hai bisogno di un Progetto.” (D.Locanto) Diego Locanto, è mental coach, imprenditore, sportivo e automobilista italiano. Pallavolista fin da giovanissimo per La Panini di Modena. Imprenditore in vari ambiti intraprende servizio di consulenza per aziende in Italia e all’estero. Mental Coach per imprenditori e manager di aziende e calciatori. Automobilista vincitore di campionati italiani europei e mondiali per Porsche e Lamborghini. Attualmente presidente del Porsche Club Umbria organizza il Campionato Porsche Club GT in diretta SKY.

c.s. Mediaevolution