Unesco e San Marino insieme per promuovere l'educazione per la pace

La garanzia di un sistema non discriminatorio, equo e inclusivo è stato oggetto di confronto a Parigi, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’ingresso di San Marino all’UNESCO. Il Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università, Teodoro Lonfernini, ne ha parlato con il Direttore Generale Aggiunto per l'Educazione, Stefania Giannini. Nel colloquio, il Segretario di Stato Lonfernini si è impegnato a presentare, già al primo Consiglio di Dipartimento utile, l’adesione di San Marino all’Associated Schools Network, la rete che collega oltre dodicimila scuole in tutto il mondo per portare avanti i principi UNESCO, relativi al patrimonio culturale, lo sviluppo sostenibile, l'educazione alla cittadinanza globale e l'apprendimento interculturale. Altro argomento discusso è stata la possibilità di creare una “Cattedra UNESCO” nell’Università sammarinese da includere nell’UNITWIN Networks: la rete di Università creata per promuovere la cooperazione interuniversitaria internazionale, condividere le conoscenze e sviluppare il lavoro in collaborazione. Tali temi verranno presto presentati agli organi universitari. Data infine piena disponibilità a cooperare nella promozione del Programma faro UNESCO “Educazione per la Pace”. Il Segretario di Stato Lonfernini si è impegnato ad avviare immediatamente un gruppo di lavoro con la finalità di definire una road map di iniziative all’interno degli ordini scolastici sammarinesi per il recepimento di questa raccomandazione, che porti all’organizzazione di una Conferenza Internazionale dei Piccoli Stati per la promozione di questi importanti principi.