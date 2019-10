Usl e Ucs incontrano i Capogruppo per Banca Nazionale Sammarinese

Si è tenuto ieri un incontro tra la Segreteria dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori, congiuntamente al Presidente UCS Francesca Busignani, e i Capo Gruppo Consigliari e i Consiglieri indipendenti, per confrontarsi sulla situazione ex Cis per confrontarsi prioritariamente sulla situazione dei correntisti inerente il saldo dell’importo trasferito ad altro istituto, evidenziando tutte le problematiche del caso, nonché per rappresentare l’attuale situazione dei dipendenti. UCS si è interfacciata con BCSM, l’Amministratore Speciale ex Cis ora BNS Bonfatti e abbiamo tentato a più riprese di incontrare il Segretario alle Finanze, purtroppo senza alcun riscontro. Nell’ultima lettera contenente richiesta d’incontro inviata il 7, il Presidente Tomasetti, nella sua di risposta suggerisce anch’essa un incontro fra le parti; auspichiamo pertanto che ciò avvenga il prima possibile per dare risposte certe all’utenza. L’USL è invece in attesa della convocazione di un incontro, congiuntamente alle altre organizzazioni sindacali, con la Segreteria alle Finanze, BNS, Banca Centrale, ANIS E ABS per affrontare le problematiche relative alle situazione occupazionale. Dall’incontro è emersa una comune disponibilità di sanare le posizioni pendenti, nonché di dare risposte chiare in tempi certi ai dipendenti, anche se l’attuale crisi di Governo e le prossime elezioni ostacolano gli interventi e soluzioni immediate, e purtroppo a farne le spese sono sempre i cittadini. Tuttavia USL UCS hanno manifestato la comune intenzione di tenere alta l’attenzione su queste problematiche e su questa situazione di perenne precarietà che difficilmente possiamo tollerare, visto che influisce negativamente su lavoratori e consumatori.