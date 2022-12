Usl: "Il tema legato alla disabilità non esca dai radar della politica subito dopo le celebrazioni del 3 dicembre"

Ogni anno, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, torniamo a domandarci se le azioni fin qui intraprese siano sufficienti a mettere nelle condizioni di non rimanere indietro chi è fragile. E scopriamo quasi sempre di no. Ce lo ricorda chi proprio in questi giorni chiede con forza fatti e non soltanto parole. Le tutele per chi combatte una guerra sicuramente impari, sono e saranno sempre troppo poche. Per questa ragione USL lotta perchè il tema legato alla disabilità non esca dai radar della politica subito dopo le celebrazioni del 3 dicembre. Dentro ovvie regole di sicurezza, lavoro e libera espressione della creatività, devono essere garantiti anche e soprattutto a chi si trova a vivere una condizione di disabilità. Solo così potrà esservi una maggiore eguaglianza. Come non finiremo mai di dire: una democrazia è tanto più forte e vibrante quanti più diritti riesce a identificare, proteggere, codificare.

c.s. Unione Sammarinese dei Lavoratori