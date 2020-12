USL: Preoccupazione per la situazione dell'ISS, o si prendono provvedimenti o rischiamo il collasso

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che l’Istituto per la Sicurezza Sociale si trova ad affrontare per far fronte alla pandemia e dei sacrifici che i lavoratori stanno facendo in questo momento e, vista la situazione, siamo del parere che occorra mettere in sicurezza il nostro sistema sanitario e socio sanitario, vista anche l’inizio della stagione invernale e soprattutto i nuovi dati relativi all’andamento dei contagi e dei ricoveri.

Non ci spieghiamo come, invece di destinare temporaneamente risorse in favore di quei comparti più in difficoltà, pare si stia preferendo mantenere la situazione così com’è.

“Occorre fare squadra per salvare il nostro sistema sanitario e socio sanitario e non lasciare l’ISS da solo” commenta il Segretario FPI USL Mattia Marzi.

La situazione coinvolge non solo i reparti ma il comparto sanitario e socio sanitario nel suo complesso compresi i servizi sul territorio e amministrativi.

Riceviamo segnalazioni quotidiane da parte dei lavoratori sulla insostenibilità della situazione; insostenibilità frutto, non solo dei carichi di lavoro che impone la pandemia, ma anche da quanto fatto per contrastare la prima ondata, durante la quale i lavoratori hanno già dovuto gestire un forte carico lavorativo e adesso ne stanno pagando lo scotto.

Riteniamo che occorra fare il massimo sforzo per garantire al personale la possibilità di beneficiare di quanti più possibili momenti di “riposo”, in questa fase sempre più necessari al recupero delle energie psicofisiche, per non correre il rischio di portate i lavoratori ad un situazione di intollerabilità tale da sfociare in malattie e sindromi da burnout con ulteriori problematiche dal punto di vista organizzativo e di corretta erogazione dei servizi.





Comunicato stampa

La FPI USL