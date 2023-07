USL: urgente confrontarsi con la segreteria al lavoro per scongiurare rischi legati alle temperature estreme

Da sempre le temperature estreme mettono in difficoltà certe categorie di lavoratori. Ciò comporta purtroppo un rischio in grado di aumentare la probabilità di incidenti sul lavoro in percentuali che si aggirano addirittura attorno al 10% in più. Un dato che richiede attenzione e soprattutto che siano adottate misure preventive per scongiurare scenari neri per i lavoratori e le loro famiglie ma a ben vedere per tutta la collettività. Si tratta dunque di mettere in campo degli strumenti, all’interno di un perimetro di norme ben preciso, verificando i giusti adeguamenti. Temperature estreme ma anche eventi atmosferici che un tempo erano eccezionali, stanno purtroppo diventando la normalità e a tal proposito occorrerebbe un impegno trasversale por- tato avanti per esempio di concerto con la Segreteria al Territorio per mettere finalmente ma- no a tutte quelle criticità che se non gestite rischiano di sfociare in ciò che abbiamo visto accadere nella vicina Romagna. Tornando alla tutela dei lavoratori, il problema del caldo che soffoca non è nuovo e sono tantissime le aziende che, grazie anche alle lotte sindacali del passato, si sono dotate di impianti che mitigano le temperature sia quando troppo caldo, sia quando fa freddo. Ci sono inoltre sistemi di turnazione che permettono di affrontare meglio e con minori rischi il caldo torrido e tutta una serie di raccomandazioni di cui il responsabile sicurezza è portavo- ce. Spetta poi a chi ha il ruolo di fare controlli constatare che le normative sul lavoro trovino riscontro nella realtà. Moltissime sono le aziende virtuose che hanno a cuore la salute dei lavoratori, la crisi energetica tuttavia ha colpito e sta colpendo duro e alcuni lavoratori si sono trovati a subirla sulla propria pelle in termini di ‘tagli’ delle rispettive aziende rispetto ai sistemi di condizionamento e riscaldamento. Per questo motivo l’attenzione deve rimanere alta e abbiamo inviato una lettera chiedendo con urgenza un incontro al Segretario per il Lavoro per poter tutelare al meglio i lavoratori.

Cs - Unione Sammarinese Lavoratori