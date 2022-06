Visita del Segretario di Stato Luca Beccari nella Repubblica Slovacca

Nella giornata di oggi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, accompagnato da una delegazione diplomatica, si è recato in visita nella Repubblica Slovacca in occasione dell’inaugurazione del Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a Šamorín con giurisdizione sull’intero territorio slovacco.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per incontrare l’omologo Ministro slovacco, Ivan Korčok, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca a Bratislava.

Durante la visita, il Segretario di Stato Beccari e il Ministro Korčok hanno ribadito la volontà reciproca di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi, anche alla luce del vicino trentennale dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, così come si è discusso delle varie forme di cooperazione intraprese in seno alle principali assemblee multilaterali.

Al centro del colloquio il tema della guerra in Ucraina, durante il quale ci si è confrontati in merito alle misure sanzionatorie in risposta all’invasione russa e alle relative ripercussioni sull’economia, oltre che allo stato dell’arte sull’accoglienza dei profughi ucraini nei rispettivi Stati.

Inoltre, i due hanno dibattuto sui temi di cooperazione europea; il Segretario di Stato Beccari non ha mancato di riportare, a riguardo, lo stato di avanzamento del negoziato in corso tra San Marino e l’Unione Europea in merito all’Accordo di Associazione. Discussi inoltre temi di cooperazione in ambito bilaterale, in particolare nei settori economico e universitario.

Al termine del colloquio, la delegazione sammarinese, insieme al Console Onorario Rudolf Durdìk, si è recata presso la sede del Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a Šamorín, dove è avvenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Segretario di Stato del Ministero Affari Esteri ed Europei slovacco Ingrid Broková, del Segretario di Stato del Ministero dei Trasporti Jaroslav Kmet, del Ministro dell’Agricoltura slovacco Samuel Vlčan, di Autorità dei Ministeri dell’Economia e di numerose Autorità locali e regionali.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri