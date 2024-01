Visita Giunta di Castello della Città di San Marino a Pyeongchang-gun

Di ritorno lo scorso lunedì 22 gennaio in serata la delegazione della Giunta di Castello della Città di San Marino dalla città di Seoul, Repubblica di Corea. Il Capitano di Castello Tomaso Rossini - assieme al consigliere di giunta Alberto Simoncini - hanno fatto visita alla delegazione coreana recandosi presso la regione di Gangwon-do a Pyeongchang-gun. Era il mese di agosto del 2023 quando fu siglato presso Palazzo Begni, a seguito di un primo incontro avvenuto in occasione del ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e Corea del Sud, il patto di amicizia e scambio tra la Città di Pyeongchang e il Castello di Città di San Marino. In tale occasione la delegazione coreana espresse massimo impegno per il raggiungimento degli obbiettivi che l’accordo proponeva con l’invito a partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici giovanili invernali di Gangwon 2024. Il patto venne firmato alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica di Corea Rino Micheloni e la Dottoressa Maria Alessandra Albertini, in rappresentanza della Segreteria agli esteri. Tra i momenti salienti dei festeggiamenti fra le due delegazioni è stata organizzata una cena tipica Corena. L’incontro è partito con un primo momento di scambio di doni e della consegna della mascotte dei Giochi Olimpici di Gangwon 2024 alla delegazione Sammarinese, e il susseguirsi degli interventi del sindaco della Città di Pyeongchang Sim Jae-Kook, del Capitano Tomaso Rossini e del consigliere Alberto Simoncini. Tra gli appuntamenti per l’occasione la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi, la visita al PyeongChang Olympic Museum, città ospitante degli storici Giochi Olimpici Invernali 2018, e la visita alle piste di gara. «Durante la nostra permanenza a PyeongChang ci siamo sentiti particolarmente accolti e vicini. Entrambe le delegazioni hanno ribadito il forte sentimento di amicizia e unione, di quanto sia fondamentale e importante mantenere contatti continui per continuare a diffondere i valori della fratellanza, collaborare in vari settori come il Turismo, l’istruzione e la Cultura e scambiare questioni di interesse comune – dice il Capitano Tomaso Rossini - Ci tengo, infine, a ringraziare la delegazione della Città di PyeongChang per avere ospitato calorosamente me e il mio collegai in un clima di piena amicizia. Un’ottima occasione per fare conoscere la realtà sammarinese al popolo Coreano anche grazie ai servizi giornalistici apparsi nelle giornate successive sulle televisioni locali. Orgoglio ancora più grande per la Giunta di Castello la presenza in Corea, vista la partecipazione ai Giochi, dell’atleta sciatore Sammarinese Mattia Beccari nelle discipline dello slalom speciale e gigante. Infine - dicono Rossini e Simoncini - ci auspichiamo che questi rapporti di gemellaggio e occasioni di incontro possano continuare a crescere e che siano sempre più frequenti e profonde. Insieme ai colleghi di Giunta ci impegneremo al massimo per proseguire il nostro impegno nel coltivare insieme i sentimenti di amicizia, pace e scambio e fare conoscere al mondo i valori profondi, la storia e la bellezza della Repubblica di San Marino.

cs Tomaso Rossini Capitano di Castello di Città di San Marino