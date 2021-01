Accettavano giocate al lotto, in un esercizio commerciale, ma a San Marino è vietato dalla legge 67 del 2000. Per questa ragione, due persone sono state denunciate dalla Polizia Civile che ha provveduto anche ad interrogarle e alla trasmissione degli atti al Commissario della Legge Inquirente. In corso indagini anche per altre ipotesi di reato.