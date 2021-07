Aggressione omofoba ai danni dello storico deejay di Radio San Marino

Sentiamo Roberto Bagazzoli

Uno degli storici deejay di Radio San Marino protagonista di un attacco omofobo avvenuto a Pesaro. E' stato lui stesso a rendere pubblico il deplorevole episodio di omofobia avvenuto a Pesaro pochi giorni fa. Ritiene infatti che il silenzio sia la reazione più sbagliata. I fatti. Roberto aveva appena finito di presentare una serata, quando ha ricevuto la visita di un amico, col quale ha passeggiato e preso un gelato, per poi appartarsi qualche minuto. Abbracci, baci. Nulla più, tanto che tra i passanti nessuno ci faceva caso. Non così per alcuni ragazzi, molto giovani, 16-17 anni, che osservavano dalla terrazza di un palazzo vicino. Quando Roberto e l'amico stavano per andarsene, sono stati bersagliati da un lancio di frutta. “L'intento di colpirci era inequivocabile”, assicura Roberto, cosa non avvenuta solo grazie a un albero che li proteggeva.







Sui social, dove ha denunciato l'accaduto, sono state numerose le parole di solidarietà, così come l'eco mediatica. In Italia intanto è ancora in discussione un disegno di legge per prevenire e contrastare questo genere di violenza che, come rileva il portale omofobia.org, è ancora ben presente in tutta Italia.

Nel video l'intervista a Roberto Bagazzoli, dj Radio San Marino