"Aiuto, mio figlio è scomparso" appello social di una mamma, ma il ragazzo è in carcere a San Marino

"Aiutatemi, mio figlio è scomparso da Rimini martedì scorso. Ho provato a contattarlo ma il cellulare è staccato. Se avete sue notizie, vi prego, fatemelo sapere immediatamente". Questo l’appello partito nelle scorse ore da una mamma riminese, in ansia per le sorti del figlio neomaggiorenne. Un tam-tam diventato subito virale sulle pagine di Facebook, dove la richiesta di aiuto della donna è stata condivisa e ricondivisa da decine e decine di persone. Mentre la madre lo cercava in lungo e in largo a Rimini - riporta il Resto del carlino - il ragazzino si trovava al carcere di San Marino.

Infatti è uno dei tre componenti della banda di ladri indiziata dei raid a Borgo Maggiore, dove hanno forzato auto e garage rubando in fretta e furia quanto possibile e sgominata mercoledì scorso dalla Gendarmeria e dalla Polizia Civile.