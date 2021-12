Al Teatro Titano l'Annuario culturale dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri

L'Annuario culturale dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri presentato questa sera al Teatro Titano. Pezzi di storia che si incontrano e trovano ospitalità in un unica raccolta: l'Annuario “Identità sammarinese - Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura” quest'anno è un'edizione speciale di 480 pagine, scritta da 28 autori. Speciale perché la sua uscita coincide con le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri e racconta il legame tra la Repubblica e la Divina Commedia. Al Teatro Titano di Città un incontro, curato da Sergio Barducci, per presentare il volume ai soci dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri, alla stampa e al pubblico. "È un appuntamento che conclude l'anno dantesco - chiosa il presidente dell'Associazione Dante Alighieri San Marino, Franco Capicchioni -, che qui a San Marino è stato celebrato in modo esemplare. Con la presentazione di questo volume si conclude una lunga serie di iniziative, culminate con l'intitolazione del parco "Dante Alighieri", primo toponimo a lui dedicato in Repubblica". Da 13 anni non manca l'appuntamento con l'Annuario. La prima parte è un documento, quest'anno dedicato ai frammenti della Divina Commedia ritrovati nell'archivio a fare da copertina a dei verbali del Consiglio Grande e Generale. La seconda è la Memoria, che accoglie scritti di autori sammarinesi riguardanti il Divino Poeta e infine c'è la sezione dei testi, che racconta le radici culturali e identitarie sammarinesi.

Nel servizio l'intervista al presidente dell'Associazione Dante Alighieri San Marino, Franco Capicchioni