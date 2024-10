Restituita la valigetta rubata a Gabriel e Magica Gilly

Conclusione serena per il furto della valigetta rubata a Gabriel e Magica Gilly, organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino.

Anche se non si tratta di un numero di illusionismo, la valigetta è "riapparsa" al di fuori della loro abitazione nella notte fra domenica e lunedì. Tutto il contenuto, fra cui alcuni reagenti chimici usati negli spettacoli potenzialmente pericolosi, è stato recuperato, ad eccezione di un mazzo di banconote usate negli spettacoli. Si tratta però di biglietti falsi utilizzati per gli show, con la dicitura "fac-simile"."Probabilmente, chi ha preso la valigetta non se n’è accorto subito, - ironizza Gabriel - ma lo scoprirà quando proverà a usarle!”.

Magica Gilly ha chiarito che la restituzione anonima è stata probabilmente possibile grazie a un cartellino con l'indirizzo e il numero di telefono che inseriscono sempre nei loro bagagli.

Dal duo di illusionisti anche un ringraziamento ai media per l'aiuto nel diffondere l'annuncio del furto, rilanciando l'appuntamento per tutti al prossimo Festival della Magia.