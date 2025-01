San Marino: truffa telefonica, promettono una tessera sanitaria Ue e si appropriano del credito

"Sono stata proprio una ingenua...." comincia così la telefonata alla redazione della San Marino Rtv. Una sammarinese di 63 anni, residente in Città, denuncia la truffa di cui è stata vittima poco prima perché, dice, "non voglio che ci caschino altre persone". La donna ci racconta di aver ricevuto un Sms da un numero di cellulare con prefisso italiano: 39 3513036900 che la informava di diversi tentativi di contattarla telefonicamente, anche se "a me la chiamate non risultavano". Nel messaggio si chiede di richiamare un altro numero: 89349070 per, citiamo, "questioni che la riguardano".

La sammarinese ha chiamato il numero diverse volte, dal momento che 'cadeva la linea di continuo, parlando sempre con donne - dice -, con accento del sud Italia'.

Le truffatrici le hanno fornito due codici, identificativo e per risalire alla raccomandata che le avrebbe consegnato, entro 60 giorni, la nuova tessera sanitaria europea. Proprio l'accenno al documento europeo ha aperto gli occhi alla sammarinese che ha scoperto come il numero 893 corrispondesse a un raggiro per prosciugare i crediti telefonici.

Da li la segnalazione alla Gendarmeria, e di seguito alla Tv di Stato, nel segno di una educazione civica che le fa onore.