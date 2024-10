Incendio al Pattinodromo di Viserba, Vigili del fuoco anche da Forlì-Cesena

Le immagini dell'intervento @vigili del fuoco

Le fiamme si sono alzate nella mattinata di venerdì dalla copertura del pattinodromo comunale di Viserba, un intervento durato diverse ore da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco di Rimini che hanno chiesto anche l'ausilio del comando di Forlì-Cesena. Il fuoco ha danneggiato la copertura della struttura, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: ore di lavoro per evitare la propagazione all’intero edificio. Nel pomeriggio l'intervento era ancora in corso: al vaglio anche le cause che hanno dato origine alle fiamme.