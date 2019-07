Al via la Festa della Libertà di Ssd. Consigliere Riccardi: "Un'occasione di confronto su temi attuali"

La presentazione della festa

Dalibor Riccardi, consigliere Res: "Parleremo di piccola imprenditoria, della cultura vista come risorsa economica e di diritti civili". Questi sono solo alcuni dei temi che verranno trattati sabato e domenica alla Festa della Libertà di Ssd per ricordare il ripristino della democrazia a San Marino dopo il ventennio fascista. Quest'anno, la collaborazione con Res nell'organizzazione dell'evento. Sarà anche un'opportunità per riscoprire i valori della sinistra. Domani sarà all'insegna della musica cantautorale con la tribute band di Zucchero, Funky gallo, e con la rivisitazione di altri autori italiani. Non mancherà la musica pop e il buon cibo a base di pesce. Domenica ci sarà il dibattito politico anticipato alle 20 per via del maltempo. "Il 28 luglio è una data importante. Invito tutti a venire domenica per discutere anche di questo argomento", dice Fabrizio Francioni, consigliere Ssd.