Alba di "follia" alla Villa delle Rose, il Segretario Teodoro Lonfernini: "Tutelare il sistema, i luoghi comuni ci hanno stancato"

Continua a far discutere “l'alba di follia” nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose a Riccione, dove una supercar con targa sammarinese ha investito un ragazzo a seguito di una rissa. Alla guida dell'auto un 50enne italiano, che avrebbe noleggiato la vettura in territorio.

Interviene su Facebook anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Titolari di licenze, guardate bene a chi affidate le vostre fuori serie – scrive - non vorrei dovessimo tornare ai tempi in cui bloccavamo le licenze per evitare queste situazioni”. Raggiunto dai nostri microfoni spiega: “Ogni comparto deve agire per tutelare il sistema. Da lettore e politico di San Marino dico attenzione, perché i luoghi comuni ci hanno stancato”.

Il ragazzo albanese sbalzato a terra nel video, scrive Rimini Today, ha riportato una serie di fratture al volto e alla caviglia, con una prognosi di 20 giorni. Il suo legale, Massimiliano Orrù, conferma che una volta dimesso sporgerà denuncia. Non è ancora chiara l'esatta dinamica e cosa abbia spinto il gruppo di giovani ad assaltare l'auto nel parcheggio della discoteca.