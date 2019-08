Allarme rientrato: esito negativo dai controlli sui bocconi ritrovati in Città

Nessun cibo avvelenato. E' negativo l'esito dei controlli effettuati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, dei bocconi di carne per animali rinvenuti lo scorso 23 luglio in via Napoleone Bonaparte a San Marino e ritenuti inizialmente sospetti. Lo comunica l'Istituto di Sicurezza Sociale che si era subito attivato per il timore di un ritorno di episodi di avvelenamento. La comunicazione ricevuta nei giorni scorsi ha evidenziato che si trattava di circa 145 grammi di carne, suddivisa in 10 porzioni, presumibilmente di origine bovina, in buono stato di conservazione e senza la presenza di elementi o corpi estranei. Forse abbandonati con intento diametralmente opposto: cioè quello di sfamare eventuali randagi della zona.