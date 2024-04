Ancora tentate truffe telefoniche sul Titano

A San Marino continuano le tentate truffe, mediante chiamate telefoniche, ai danni di anziani. Le ultime due segnalazioni nella mattina di giovedì. Voci maschili hanno chiamato al numero fisso presentandosi, in un caso, come autorità di polizia, nell'altro come un avvocato.

Ma il copione è praticamente lo stesso: mettono fretta al malcapitato di turno chiedendo di preparare dei soldi perché un familiare – figlio o nipote – ha avuto un problema. In entrambi i casi però gli utenti sammarinesi hanno fatto la cosa giusta: chiudere il telefono e segnalare il tutto alla Gendarmeria.

Che, a sua volta, invita tutti a fare attenzione a questi tipi di telefonate. È possibile ricevere telefonate dalle forze dell'ordine sammarinese, ma – fanno sapere – “il nostro personale è solito presentarsi con nome, cognome e grado”. E di certo non chiedono denaro.