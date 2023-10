Asa: si schiaccia la mano in un macchinario, 30 giorni di prognosi per una operaia

Un infortunio sul lavoro è avvenuto alle 11.30 all'azienda Asa di Rovereta, nel castello di Serravalle, che produce imballaggi e contenitori. Una operaia di 42 anni stava lavorando a una macchina a rullo quando, per cause in corso di accertamento, la mano è rimasta schiacciata nel macchinario. A soccorrere la donna, residente a San Marino, i colleghi che hanno dato l'allarme. Sul posto il 118 che ha prestato le prime cure, dopodiché è stata trasportata all'Ospedale di Stato dove le sono state riscontrate alcune fratture: ne avrà per 30 giorni.

Sul posto la pattuglia della Polizia Civile e il Dipartimento Prevenzione che stanno facendo luce sulla dinamica dell'infortunio.