Associazione Treno Bianco Azzurro: ingiuria sulla targa ricordo dei rifugiati nelle gallerie

Una parolaccia: "str..zi" incisa sulla targa in ricordo delle migliaia di persone rifugiatesi nella varie gallerie della ferrovia San Marino - Rimini. Lo denuncia l'Associazione Treno Bianco Azzurro che proprio oggi ha notato l'ingiuria all'ingresso del lato cimitero della galleria di Montalbo, dove esattamente il 26 giugno 2014, veniva inaugurata la targa nel 70° anniversario del bombardamento sulla Repubblica di San Marino. "Siamo basiti dell'inciviltà di una o più persone senza senso civico - scrive ATBA - e con tanta ignoranza storica, probabilmente incuranti che potenzialmente qualche antenato proprio in quella galleria si è rifugiato. Non vogliamo scendere a questi bassi livelli, quindi, non aggiungiamo altro se un un sonoro vergogna, per non dare adito ne "piacere" a questa o queste persone, sicuramente contente di essere presenti in un comunicato stampa"