Atti vandalici al Cinema Turismo: dura presa di posizione della Giunta di Città

Ancora una volta il Cinema Teatro Turismo è stato preda di atti vandalici, muri imbrattati, finestre distrutte, fuochi appiccati. La denuncia arriva dalla Giunta di Castello di Città che, con una nota denuncia come, dopo anni di idee, progetti, bandi di concorso, belle parole, il cinema sia ancora una struttura abbandonata. "Degrado genera degrado – continua la Giunta - e purtroppo quell'area è da anni abbandonata e lasciata andare da parte di una politica che non ha più investito un euro in cultura, e benessere della cittadinanza". Dure stoccate alla politica e ai Segretari di Stato al territorio e all'istruzione, chiamati in causa dalla Giunta di Città per avere risposte e prese di posizione sui progetti per l'area.