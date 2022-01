Auto si ribalta sulla superstrada, a bordo anche due bambini e un cane [VIDEO]

Una Opel Zafira, intorno alle 14.50 stava salendo lungo via 28 Luglio quando poco prima della rotonda Agip ha urtato un furgone Citroen, fermo da qualche minuto sul lato della strada per un guasto. Il conducente, un sammarinese di 75 anni, forse abbagliato dal sole che in quel momento arriva diretto, non ha visto il mezzo urtandolo nella parte sinistra e finendo per ribaltarsi. La vettura si è fermata sul lato opposto della carreggiata contro il guard rail. A bordo una coppia di anziani, due minori: una ragazza e un bimbo di pochi anni nel seggiolino, con loro anche un cagnolino. Per loro e per il conducente del furgone, un italiano di 33 anni, lesioni più o meno gravi e tanto spavento. Il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. I primi ad intervenire gli addetti dell'autolavaggio dall'altra parte della strada. che hanno assistito all'incidente e sentito la botta: per primi si sono resi conto della situazione. Dopodiché è intervenuta la Polizia Civile, anche con il personale della Sezione Antincendio, per liberare uno degli occupanti, la donna, lato passeggero, era rimasta incastrata ed è poi stata portata in ospedale dal 118 per accertamenti. Gli agenti hanno fatto i rilievi e chiuso la corsia ascendente per oltre un'ora, cosa che ha creato una lunga fila di auto.