Banca Cis: imputati Guidi, Grandoni e Mularoni

Udienza interlocutoria per il processo della galassia Banca Cis in cui sono imputati Daniele Guidi, amministratore delegato e direttore dell'istituto di credito; il suo vice Marco Mularoni e anche il socio di maggioranza Marino Grandoni. Sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, frode nell'esecuzione di contratti e violazione della normativa bancaria sul beneficiario effettivo.

Al centro del procedimento l'utilizzo, all'insaputa dei titolari delle somme, di milioni di euro dei fondi pensione, come garanzia per far ottenere a Banca Cis quasi 9 milioni di liquidità in affidamento dalle banche Efg Lussemburgo ed Efg Bahamas. Già ammesse come parti civili l'Iss, l'Eccellentissima Camera, la Società di Gestione degli Attivi ex Bns ed anche Ruggero Marazzi.

Al termine della fase dedicata alle richieste dei mezzi di prova il Commissario della Legge Vico Valentini ha ammesso quasi tutte le produzioni documentali delle parti e gran parte dei testimoni richiesti. Tra questi alcuni consulenti, ex funzionari della banca, l'ex 'revisore' Stefano Giulianelli e il membro del coordinamento di vigilanza di Banca Centrale Maurizio Pappalardo. Le prossime tre udienze fissate per il 23 aprile, il 21 maggio e il 3 giugno.