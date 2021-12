Una donna sammarinese di 61 anni è morta per un pezzo di brioche andato di traverso mentre stava facendo colazione nella sua abitazione. È successo venerdì mattina. La donna, che aveva una lieve disabilità e che di giorno frequentava il centro “il Colore del Grano”, viveva con un familiare che ha chiamato l'ambulanza. Ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, per la donna non c'è stato nulla da fare.